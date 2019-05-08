Дебют Усика в супертяжах отложили

Александр травмировал бицепс

Украинский боксер Александр Усик травмировался, поэтому его майский дебют в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) отложен, сообщил его промоутер Эдди Хирн.

"Из-за травмы бицепса Усик вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая", - написал Хирн в Twitter.

В 2018 году украинец победил во всех своих трех поединках: в январе он объединил чемпионские пояса WBO и WBC в бою с латвийцем Майрис Бриедесом, в июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмма и победителем Всемирной боксерской суперсерии в поединке с россиянином Муратом Гассиевым, а в ноябре защитил свои титулы, когда нокаутировал британца Тони Белью.

После этого он решил перейти в супертяжелый вес и официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.