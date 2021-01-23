Де Пена может уехать в Португалию

Де пена мог уехать в США. Фото Динамо Киев юа

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена заинтересовал ряд португальских клубов, сообщил "Профутбол Digital".

Также сообщается, что у де Пены был разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом после того, как поступило предложение от клуба из МЛС. Уругвайскому хавбеку повысили зарплату.

В этом сезоне УПЛ хавбек провел 9 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста. В ЛЧ – 9 матчей с учетом квалификации, забил 3 гола.

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Контракт де Пены с "Динамо" действует до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.