Де Дзерби может меняться – реакция украинской прессы на игру "Шахтера"

Тете имел несколько моментов в игре. Фото: "Шахтер"

Украинская пресса отреагировала на нулевую ничью "Шахтера" с "Интером".

"Трибуна" заострила внимание на тренере Роберто Де Дзерби.

"Шахтер" играл смело, быстро и агрессивно. Именно за это весь мир любил "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Эта команда умела пользоваться пространством в защите топ-клубов и просто более сильных на бумаге соперников, всегда была яркой, упрямой, хотя и очень нестабильной.

У "Шахтера" такого раньше не получалось, потому что не было столько пространства. Команда слишком зацикливалась на владении и была статичной из-за стиля игры соперников. Де Дзерби не привык к такому. И упирался в стену - не хотел меняться.

Как только появилось пространство - сразу вернулся тот стиль, за который любили Де Дзерби топовые коллеги, как Гвардиола. Потому что в рамках ЛЧ для "Шахтера" этот матч с "Интером" был таким же по сути, как существование его "Сассуоло" в Серии А - смелая маленькая команда против гранда. Которая хорошо кусается.

К такому Де Дзерби привык. А тут еще и соперник и тренер, которых он очень хорошо знает - и постоянно создавал им проблемы. Сомнения в возможностях Де Дзерби к матчу были и потому, что в "Шахтере" все эти механизмы еще не настроены, как в "Сассуоло". Для "Интера" оказалось достаточно.

Как только появилось пространство - сразу вернулся тот стиль, за который любили Де Дзерби

Теперь Роберто осталось научиться тому, что он никогда не делал, но именно это должны делать чемпионские команды стабильно: уверенно побеждать автобусы или контратакующих соперников, не терять очки со слабыми.

И это совсем другая задача. Поражение от "Шерифа" для нее гораздо более показательна, чем ничья с "Интером". Как матч с "Динамо" был более показателен в том, что Де Дзерби может варьироваться, чем любой другой ".

ua-football сожалеет, что не было голов.

"Горняки" на радость 26 тысячам зрителям продолжали вести игру во втором тайме. На поле была одна команда, которая действительно хотела забить, в то время, как "Интер" решил отдать инициативу. Такой вот стратегический ход от синьора Индзаги. Но это не означало, что "Интер" не опасен. Все знают уровень миланских исполнителей, а потому о надежности в обороне и сосредоточенность нельзя забывать. Один показательный момент - короткий розыгрыш мяча от Пятова и компании, перехват "Интера", опасный удар от Лаутаро. Мяч полетел выше, но забей в этой ситуации аргентинец и смелая игра "Шахтера" отошла на второй план.

Дальнейшее неспешное развитие событий давало нам понять одну вещь - игра сегодня до забитого. Или до очередного "сухаря". Оба тренера освежали атаку, но чем холоднее становилась погода, тем меньше моментов было у каждой команды. На поле стало много нарушений, появились первые желтые, и два супермомента гостей перед финальным свистком. Спасибо, Андрей Пятов, что выручил. Дважды.

Ничья. Нулевая. В третий раз подряд в матчах "Шахтера" и "Интера". Но сегодня "горняки" сыграли классно. Не хватило только голов".

"Террикон" напоминает об игре вратаря Андрея Пятова:

"По итогу встречи можно сказать, что довольны остались все. "Шахтер" слаженно сыграл в обороне, не давая разгуляться Джеко и Мартинесу. И сам при случае старался угрожать воротам Хандановича. Лучший момент "горняки" создали во втором тайме, когда прострел Додо справа замыкал Педриньо. Однако гостей выручил Шкриниар, успевший подставить ногу и не дать мячу пересечь линию ворот.

Дальнейшее неспешное развитие событий давало нам понять одну вещь - игра сегодня до забитого

А концовка стала бенефисом Пятова. Капитан "Шахтера" в который раз продемонстрировал умение играть на линии, сначала потащив обводящий удар Корреа, а затем и отразив удар головой Де Врея после углового справа".



"Футбум" приводит слова итальянских болельщиков:

"Де Дзерби построил симпатичную команду. Чем-то напоминает "Сассуоло", только сильнее. Игра была до первого гола. Кто пропустил бы, тот потом вынужден был бы раскрываться. К сожалению, голов мы не увидели, но в целом футбол мне понравился. Вполне могли сыграть 2:2 или 3:3. Тот случай, когда "сухой" счёт не означает, что матч был скучным".

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"Шериф" стал лидером группы с шестью очками. У "Реала" - три. "Интер" и "Шахтер" имеют по одному. В следующем туре, 19 октября, "Шериф" будет принимать дома миланский "Интер", а "Шахтер сыграет с "Реалом".