Вернидуб в Мадриде обыграл "Реал"

"Шериф" забил победный мяч на 89-ой минуте. Фото: Reuters

Вчера, 28 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов испанский "Реал" Мадрид встречался с молдовским "Шерифом", который тренирует украинец Юрий Вернидуб. Встреча группы D проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте игроки "Шерифа" открыли счёт в матче. Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема реализовал сомнительный пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.

За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной "Реала", мяч отскочил Себастьяну Тилю, который нанёс роскошный удар в дальнюю девятку – 2:1 в пользу "Шерифа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "К работе Вернидуба присматриваются европейцы"

"Шериф" стал лидером группы с 6 очками. В "Реала" – 3. "Интер" и "Шахтер" имеют по одному. В следующем туре, 19 октября, "Шериф" будет принимать дома миланский "Интер", а "Шахтер сыграет с "Реалом".