Дата реванша Усик - Джошуа определена. Осталось выбрать место для боя

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Эдди Хирн рассказал о матче-реванше за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

По словам промоутера, в последние несколько недель он искал место для проведения боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сообщает DAZN.

"Усик находится в Великобритании на этой неделе, поэтому мы собираемся сесть и обсудить все", - сказал Хирн.

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Босс Matchroom Sport рассказал, что у него было много встреч с представителями стран Ближнего Востока. Также на бой претендует стадион футбольного клуба "Тоттенхэм", где состоялся первый поединок украинца и британца.

"Приближаемся к той стадии, когда можно думать о дате реванша. Бой должен состояться в конце мая или в июне. Ничто не помешает Джошуа принять участие в этом поединке", - подытожил Хирн.

Усик победил Джошуа в прошлом году решением судей. Александр стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.