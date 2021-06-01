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вторник, 01 июня 2021 16:18

Дания не пустит россиян на матчи Евро

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Дания не пустит россиян на матчи Евро
РОссияне рвутся в Европу. Фото: РИА "Новости"

Дания в преддверии чемпионата Европы по футболу - 2020 ограничила въезд иностранных граждан на территорию страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте датского консульства.

Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обоснованных причин. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм, а значит, болельщики из России не смогут попасть в Данию на игры.

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В Дании на стадионе "Паркен" в Копенгагене пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия - Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания - Финляндия (12 июня) и Дания - Бельгия (17 июня).

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