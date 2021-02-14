Данило Силва вернулся в "Динамо"

Данило Силва 7 лет играл в УПЛ. Фото: Иnstagram. / Danilosilva6official

Бывший защитник "Динамо" Данило Силва вернулся в киевский клуб.

Бразилец стал представителем "Динамо" в Бразилии, сообщил Силва в Іnstagram.

"Хотел бы поблагодарить президента Игоря Суркиса за доверие, за предоставленную роль представителя клуба. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца.

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Это была неделя ностальгии и радости, когда я снова мог быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые так трудолюбивы. Настоящие воины и патриоты", - написал Данило.

В конце 2020-го года Силва завершил профессиональные выступления и решил попробовать себя в роли менеджера.

Данило Силва играл за "Динамо" с 2010 по 2017 реки. За это время дважды становился чемпионом Украины, выиграл 2 Кубка Украины и Суперкубок Украины.