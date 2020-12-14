Дали 10 лет. Во Франции засудили российских футбольных хулиганов

Французские полицейские оказывают помощь английскому фанату, избитому россинами. Фото Рейтер

Французский суд вынес приговор российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову по итогам расследования событий на чемпионате Европы-2016. Российские хулиганы обвинялись в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.

Тогда около 30 российских болельщиков прорвали оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Косова обвиняли в попытке убийства Бейча.

Ивкин был приговорён к 3 годам тюрьмы, а Косов – к 10 годам.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал для хулиганов от 5 до 15 лет тюрьмы.

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Суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении 2 лет.