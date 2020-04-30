"Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!": экс-тренер "Динамо" отказался от приобретения Неймара

Юрий Семин дважды возглавлял киевское "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин отказался от покупки 16-летнего Неймара в российский "Локомотив" в 2007 году.

Семин решил, что не стоит платить 5 млн евро за 16-летнего футболиста.

"Мы были в Бразилии с еще одним селекционером" Локомотива ". Шел чемпионат штата, а здесь карнавал начался. И что-то в Сантосе случилось - то основные игроки на карнавала собрались, а их отпустили, то ли еще какая-то причина - одним словом, конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята - 16, 17, 18 лет. Восемь или девять игроков. Среди них - Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро ...

К Неймара мы сразу приценились. Сначала его "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллинов ?!". А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15 и пошло-поехало ", - рассказал скаут" Локомотива "Виктор Тищенко в интервью "Чемпионат"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшего тренера киевского "Динамо" выгоняют из российского клуба

В 2013 году Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" за 50 млн евро. В 2017 году ПСЖ заплатил за бразильца 222 млн евро. Это сделало трансфер самым дорогим в истории футбола.