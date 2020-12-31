Цыганков стал лучшим игроком "Динамо" в 2020 году

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник 23-летний Виктор Цыганков стал игроком года в киевском "Динамо".

31-го декабря завершилось опрос по определению лучшего игрока "Динамо" в 2020 году на официальном сайте "бело-синих".

Победителем стал Цыганков, который получил 29% голосов респондентов. Второе место поделили между собой голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов. Более 10% имет также Николай Шапаренко.

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В прошлом сезоне лучшим игроком года в "Динамо" было признано Карлоса Де Пену.