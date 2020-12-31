Звезда "Динамо" отдает заработанные деньги родителям

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 21-летний защитник Виталий Миколенко отдает зарабатывании деньги родителям.

После того, как игрок начал играть в составе первой команды "Динамо", родители футболиста перестали работать.

"Заработанные деньги отдаешь родителям?

- Да. У нас общий бюджет.

В этот общий бюджет только ты вкладываешь?

- Сейчас родители не работают.

На что тебе никогда не жалко денег?

- На родителей ", - сказал Миколенко в эфире "ОТДУШИВДУШУ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "3 дня потренировался, а он мне говорит: "Все, иди в дубль" - Шапаренко о Михайличенко

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасской области. Родители переехали в столицу и снимали жилье в Киеве, когда их сын начал заниматься футболом.