Звезда "Динамо" отдает заработанные деньги родителям

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" 21-летний защитник Виталий Миколенко отдает зарабатывании деньги родителям.
После того, как игрок начал играть в составе первой команды "Динамо", родители футболиста перестали работать.
"Заработанные деньги отдаешь родителям?
- Да. У нас общий бюджет.
В этот общий бюджет только ты вкладываешь?
- Сейчас родители не работают.
На что тебе никогда не жалко денег?
- На родителей ", - сказал Миколенко в эфире "ОТДУШИВДУШУ".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "3 дня потренировался, а он мне говорит: "Все, иди в дубль" - Шапаренко о Михайличенко
Виталий Миколенко является уроженцем Черкасской области. Родители переехали в столицу и снимали жилье в Киеве, когда их сын начал заниматься футболом.
Комментарии