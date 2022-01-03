Цыганков осуществил мечту сына погибшего полицейского

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: Нацполиция

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины 24-летний Виктор Цыганков отличился благородным поступком.

По приглашению Патрульной полиции Киева Виктор посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей, информирует сайт столичных полицейских.

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Еще перед Днем святого Николая 9-летний Даниил признался, что мечтает получить футболку Цыганкова.

Парень два года занимается футболом и фанатеет от Цыганкова. Столичные полицейские решили осуществить мечту мальчишку и связались с Цыганковым, нашедшим время и возможность для визита в управление полиции.

Динамовец пообщался с мальчиком, поздравил его с Новым годом и подарил футболку со своим автографом.

В сезоне 2021/22 Цыганков забил 11 голов в 25 матчах. Цыганков выступил за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне киевляне вылетели из еврокубков и занимают второе место в УПЛ.