Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков не сыграет за сборную Украины в стартовых матчах отбора к Кубку мира-2022.
Полузащитник имеет мышечную травму, сообщает Украинская ассоциация футбола.
Цыганков пропустил последний матч "Динамо" против "Руха". 3 марта в матче Кубка Украины против "Колоса" футболист покинул поле на старте поединка из-за повреждения задней превосходства бедра.
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Также в сборную не поедет форвард киевлян Артем Беседин. Он тоже имеет проблемы с мышцами.
Игорь Харатин и Виктор Корниенко не приедут в сборную из-за коронавируса, а Тарас Степаненко не успел залечить травму.
Наставник национальной команды Андрей Шевченко довызвал в сборную нападающего "Днепра-1" Артем Довбика.
24 марта сборная Украины сыграет в гостях против Франции. Начало матча в 21.45.
28 и 31 марта национальная команда будет принимать в Киеве Финляндию и Казахстан.
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