Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: УАФ

Лидер "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков не сыграет за сборную Украины в стартовых матчах отбора к Кубку мира-2022.

Полузащитник имеет мышечную травму, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Цыганков пропустил последний матч "Динамо" против "Руха". 3 марта в матче Кубка Украины против "Колоса" футболист покинул поле на старте поединка из-за повреждения задней превосходства бедра.

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Также в сборную не поедет форвард киевлян Артем Беседин. Он тоже имеет проблемы с мышцами.

Игорь Харатин и Виктор Корниенко не приедут в сборную из-за коронавируса, а Тарас Степаненко не успел залечить травму.

Наставник национальной команды Андрей Шевченко довызвал в сборную нападающего "Днепра-1" Артем Довбика.

24 марта сборная Украины сыграет в гостях против Франции. Начало матча в 21.45.

28 и 31 марта национальная команда будет принимать в Киеве Финляндию и Казахстан.