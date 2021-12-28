Цыганков хочет покинуть "Динамо" - Цыганик

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" 24-летний Виктор Цыганков хочет сменить команду.

Цыганков хочет попытаться проявить себя в другом месте, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Цыганков хочет уехать. Если не этой зимой, то следующим летом к нему поступит хорошее предложение. Цыганков может получить хороший контракт в топ-клубе, а Динамо получит серьезные деньги.

На данном этапе Цыганков – лидер команды и чувствует себя достаточно комфортно. Хочет ли он уйти? Да, хочет. Он заслужил переехать в хороший клуб", – сказал журналист в эфире программы "Цыганик LIVE".

В нынешнем сезоне Цыганков провел за киевский клуб 25 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и четыре результативных передачи.

По сообщению СМИ, киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна продало в "Эвертон" основного левого защитника Виталия Миколенко. В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место в УПЛ. Команда Луческу отстает от "Шахтера" на два очка.