Луческу стал тренером года в Украине

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины.
Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2021 году, сообщает Sport.ua.
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Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник "Динамо".
На втором месте наставник "Зари" Виктор Скрипник, а замыкает тройку тренер "Днепр-1" Игорь Йовичевич.
Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал только пятым, но работает с командой только с лета.
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В прошлом сезоне румынский тренер выиграл все внутренние трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В текущем сезоне киевляне на два очка отстают от лидера таблицы "Шахтера".
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