Луческу стал тренером года в Украине

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины.

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ в 2021 году, сообщает Sport.ua.

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Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник "Динамо".

На втором месте наставник "Зари" Виктор Скрипник, а замыкает тройку тренер "Днепр-1" Игорь Йовичевич.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал только пятым, но работает с командой только с лета.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. В прошлом сезоне румынский тренер выиграл все внутренние трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В текущем сезоне киевляне на два очка отстают от лидера таблицы "Шахтера".