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вторник, 28 декабря 2021 07:11

Фанат "Звездных войн". Цыганков постал в необычном образе
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Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" 24-летний Виктор Цыганков провел тематическую фотосессию.

Цыганков решил порадовать своих поклонников со своей невестой Романой тематическими фото.

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Игрок "Динамо" устроил оригинальную ночную фотосессию, где предстал в образе джедая из культовой саги Джорджа Луксаса "Звездные войны". Вместе с любимой Виктор позировал на фото со световыми мечами, сделанными на фоне пляжа Индийского океана.

"На Земле тоже есть джедаи", – подписал звездный футболист фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.

Автор: Instagram.com/viktortsygankov
 

Автор: Instagram.com/viktortsygankov
 

Автор: Instagram.com/viktortsygankov
 

Автор: Instagram.com/viktortsygankov
 

Автор: Instagram.com/viktortsygankov
 


Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне провел 25 матчей и забил 11 мячей.

"Динамо" вылетело из еврокубков и в чемпионате Украины занимает второе место, отставая от "Шахтера" на два очка.

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