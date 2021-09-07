Цыганик рассказал о конфликте Малиновского и Петракова

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Журналист Игорь Цыганик рассказал о конфликте между тренером сборной Украины Александром Петраковым и одним из лидеров национальной команды Русланом Малиновским.

По словам Цыганыка, тренеру не стоит игнорировать легионера "Аталанты".

"Обида Малиновского? Такое может быть. Он приехал с не последней команды Италии. С Казахстаном он сыграл 20 минут, с Францией - 5 минут. Руслан - футболист серьезного уровня. Здесь нужно честно сказать, что если не рассчитываешь на него, и не вызывай. А если ты вызываешь, то нужно ставить. Его наверняка будут спрашивать в Италии, почему ты не играешь за свою сборную, которая не топ-сборная в мире.

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Как была ситуация с Виталием Буяльским при Андрее Шевченко, когда тренер прямо сказал, что не знал, как использовать этого игрока. И зачем вызывать, чтобы Виталий просто сидел.

Правда, я не считаю, что нужно было Петракову выносить в прессу этот вопрос с Малиновским. Мне кажется, нужно честно Руслану сказать, если на него не рассчитывают ", - сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".

Оба последних матча сборной Украины в отборе к Кубку мира против Казахстана и Франции завершились вничью - 1: 1. Сборная Украины занимает в группе третье место, уступая лидеру Франции пять очков. 8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Начало игры в 21:45.