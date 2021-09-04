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воскресенье, 05 сентября 2021 00:10

Почему Украина не смогла победить Францию

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Почему Украина не смогла победить Францию
Николай Шапаренко забил первый гол за сборную Украины. Фото: Footboom

В матче пятого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла вничью с Францией -1:1.

Что нужно знать о матче на НСК "Олимпийский"?

Обескровлена ​​Франция. Дешам не мог рассчитывать на Мбаппе, Канте, Жиру, Кунде. Кроме того, Бензема и Варан остались в запасе.

Изменения от Петракова. Зинченко не мог играть из-за перебора карточек. Наставник украинцев провел четыре замены по сравнению с предыдущим матчем против Казахстана. Караваев - неудачник игры в Нур-Султане - не попал в заявку на матч.

Украина начала терять силы в середине второго тайма

Игра без ворот. Французы владели территориальным преимуществом, украинцы играли вторым номером. Обе команды создали минимум моментов у ворот соперников.

Поздние замены. Сборная Украины начала терять силы в середине второго тайма. Петраков начал выпускать новых игроков в конце матча. Возможности проявить себя у них не было.

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Петраков переиграл Дешама. События не поле происходили так, как этого хотела сборная Украины. Франция разыгрывала долго мяч, но не имела никаких дивидендов. Украинцы надежно оборонялись и пытались использовать стандарты и контратаки. Для победы не хватило везения и опыта тренеру.

Ничья устроила обе команды. Украинцам удалось набрать очки в матче с фаворитом группы, а Франции не подпустить ближайшего преследователя.

После пяти туров лидером группы является сборная Франции, которая имеет в своем активе девять очков. Украина и Финляндия имеют по пять очков, но у финнов на две игру меньше.

8 сентября команда Петракова сыграет товарищеский матч против Чехии. 9 октября национальная команда сыграет в гостях против Финляндии в матче шестого тура отбора Кубка мира.

Автор: Сергей Тищенко
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