Цыганик рассказал о будущем "Металлиста" после ДТП с кортежем Ярославского

Александр Ярославский во второй раз стал президентом "Металлистом". Фото: MatchDay

Будущему харьковского "Металлиста" ничего не угрожает после ДТП с участием кортежа владельца клуба Александра Ярославского.

Лидер Первой лиги работает в штатном режиме и готовится ко второй части сезона, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Металлист работает в штатном режиме и не имеет никаких проблем. Команда на сборах готовится к матчам Кубка Украины. Они планируют дать серьезный бой "Заре". Луганчанам будет крайне непросто во всей этой истории.

На сборах команда играла под бешеными нагрузками. Команда закладывает фундамент на весь сезон. А сезон для харьковчан продлится до декабря. Они завершат Первую лигу и через короткое время будут стартовать в УПЛ, если туда выйдут. Хотя сомнений в этом ни у кого нет.

С президентом "Металлиста" я не общался. Но уверен, что все будет по закону. Надо дождаться всех законных моментов, для того чтобы делать выводы. Я уверен, что никому избежать ничего не удастся", - сказал журналист в программе "Цыганик Live".

Полиция проводит следственные действия из-за смертельного ДТП, в котором фигурирует авто из кортежа владельца клуба Александра Ярославского. Были проведены обыски в гостинице и в доме президента "Металлиста", а его самого ждут допроса по возвращении из Лондона.

"Металлист" лидирует в Первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает Кривбасс.