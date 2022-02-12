"Все будет по закону": генпрокурор зовет Ярославского в Украину

Кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть мужчину. Фото: khar.gp.gov.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова призвала президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского вернуться в Украину.

Заявила, что дело о ДТП не следует превращать в политические игры. Все будет по закону, сказала на брифинге в Харькове 12 февраля, передает Gazeta.ua.

"Я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры. Давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", - сказала генпрокурор.

Добавила, что умалчивать эту тему никто не будет. Действительно есть тот факт, что кортеж Ярославского сбил насмерть человека.

"Умалчивать эту тему никто не будет, а с другой стороны и заговаривать ее никто не будет", - сказала генпрокурор.

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Она считает странной ситуацию, когда мужчина, накануне признавшийся в смертельном наезде на человека ночью 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

"Пока мы не можем найти этого человека", - сказала она.

Отметила, что Офис генпрокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель Александр Бережной признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение в нарушение прав дорожного движения, что привело к гибели человека. Позже подозрение сменили на сокрытие преступления.