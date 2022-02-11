ДТП с кортежем Ярославского: адвокат водителя объяснил его "исчезновение"

Водитель Александр Бережной и его адвокат Тарас Богдашевский. Фото: suspilne.media

Водитель из кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского, взявший на себя ответственность за смертельное ДТП, не явился в суд по избранию меры пресечения.

Однако адвокат Александра Бережного Тарас Богдашевский заверил, что его подзащитный был в суде, передают "Ґрати".

"Мы приехали ровно в 15.00. Это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Прокурор нас видел", – сказал адвокат.

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Подозреваемый все же скрывается от следствия и не отвечает на звонки следователя, отметили в прокуратуре.

Адвокат Бережного объяснил это тем, что его подзащитный потерял телефон. Но добавил, что следствие не пыталось связаться с ним как защитником Бережного.

Подозреваемый, по словам адвоката, находится в Харькове. На допрос по новому подозрению его не вызывали.

Киевский райсуд Харькова не избрал меру пресечения, потому что прокуратура отозвала соответствующее ходатайство, отметили в аппарате суда. Причина – изменение подозрения. Пока неизвестно, когда ему изберут меру пресечения.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель Александр Бережной признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение в нарушение прав дорожного движения, что привело к гибели человека. Позже подозрение сменили на сокрытие преступления. Сегодня ему должны были избрать меру пресечения, но он не явился в суд.