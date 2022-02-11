Пропал водитель Ярославского, взявший на себя вину за ДТП

Кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть мужчину. Фото: khar.gp.gov.ua

Водитель харьковского бизнесмена Александра Ярославского, взявший на себя вину за смертельное ДТП, исчез.

Мужчина перестал выходить на связь и скрывается от органов следствия, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "РБК-Украина".

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"Скрывается от следствия", - отметил Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, сегодня подозреваемый не явился в суд, который должен был избрать ему меру пресечения по делу о сокрытии преступления.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец Укрсиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн. 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.