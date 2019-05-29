Цуренко вышла во второй круг "Роллан Гаррос"

Вторая ракетка Украины и 27-я мира Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла 77-й номер мирового рейтинга из Канады Эжени Бушар. Об этом пишет "Трибуна"
Счет матча – 6:2, 6:2.
Матч длился чуть больше часа.
Теннисистки ранее встречались трижды. Счет в личных встречах теперь 2:2.
Цуренко получит 79 тысяч евро и 70 очков рейтинга.
В следующем круге она встретится с Александрой Крунич.
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Призовой фонд турнира "Большого шлема" составляет 42 миллиона 661 тысячу евро.
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