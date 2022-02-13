Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками

 
Ексклюзивы
1/5
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 3879
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1152
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 10143
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1620
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10134
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 6615
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1476
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 693
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 6255
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
2
7
5
6
9
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Видео
Все видео
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
В НБА баскетболист сознательно забросил мяч в свое кольцо
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 297
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1719
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2952
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1314
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 342
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 15:15

Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками

  Комментировать
Чтобы не украли. &quot;Шахтер&quot; продлил контракты с молодыми игроками
Михаил Мудрык и Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" продлил контракты с полузащитниками Михаилом Мудрыком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка рассказал, почему не смог заиграть в "Шахтере"

"Я рад, что "Шахтер" очень быстро нашел общий язык с Мудрыком и Судаковым. Мы давным-давно знаем, что они - очень большие таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также, что серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет", - сказал директор клуба по футболу Дарио Срна.

По его словам, Судаков, Мудрык и Артем Бондаренко - это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола.

"Таких футболистов, как Мудрык, вообще мало. Судаков - уникальный футболист, который может играть "восьмерку", "шестерку", "десятку". Бондаренко - то же самое. Я уверен, что эти три футболиста в будущем дадут очень много "Шахтеру" и украинскому футболу", - добавил Срна.

В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрык провел за "горняков" 19 матчей и забил 2 гола.

19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14-ти поединках и оформил 4 мяча.

В зимнее трансферное окно из "Шахтера" в московский "Локомотив" ушел 18-летний Марк Мампасси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 34497
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 13842
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 10143
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10134
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко Просмотров: 7407
Спорт
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
2
 Просмотров: 198
Пидручный и Прима финишировали во втором десятке в гонке преследования на Олимпиаде
Пидручный и Прима финишировали во втором десятке в гонке преследования на Олимпиаде Просмотров: 63
Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде
Подвела стрельба. Джима не смогла завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде Просмотров: 459
Украина официально дебютировала на Олимпийских играх в бобслее
Украина официально дебютировала на Олимпийских играх в бобслее Просмотров: 225
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
Сделал победный ассист. Яремчук удачно вернулся в игру после травмы
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
16
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
6
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Голосов: 539
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть