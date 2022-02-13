Чтобы не украли. "Шахтер" продлил контракты с молодыми игроками

Михаил Мудрык и Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" продлил контракты с полузащитниками Михаилом Мудрыком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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"Я рад, что "Шахтер" очень быстро нашел общий язык с Мудрыком и Судаковым. Мы давным-давно знаем, что они - очень большие таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также, что серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет", - сказал директор клуба по футболу Дарио Срна.

По его словам, Судаков, Мудрык и Артем Бондаренко - это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола.

"Таких футболистов, как Мудрык, вообще мало. Судаков - уникальный футболист, который может играть "восьмерку", "шестерку", "десятку". Бондаренко - то же самое. Я уверен, что эти три футболиста в будущем дадут очень много "Шахтеру" и украинскому футболу", - добавил Срна.

В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрык провел за "горняков" 19 матчей и забил 2 гола. 19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14-ти поединках и оформил 4 мяча. В зимнее трансферное окно из "Шахтера" в московский "Локомотив" ушел 18-летний Марк Мампасси.