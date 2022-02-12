В "Шахтере" объяснили, почему продали игрока сборной Украины в Россию

Марк Мампаси выступал за юношеские сборные Украины. Фото: УАФ

Бывший игрок юношеских сборных Украины 18-летний Марк Мампаси перешел в московский "Локомотив" из-за желания родителей.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал подробности трансфера талантливого защитника.

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"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть или мы хотим уйти, среднего не дано".

Движения для маневра особо не было. Я понимал, что год контракта, через полгода уже оставалось бы совсем ничего. Решили принять предложение и продать "Локомотива". Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги",– сказал Палкин вэфире канала "Футбол".

"Локомотив" заплатил за Мампаси €4 млн. Последние два сезона защитник играл за "Мариуполь" на правах аренды и не провел ни одного официального матча за "Шахтер".

В чемпионате России выступают бывшие игроки сборной Украины - Иван Ордец за "Динамо" и Ярослав Ракицкий за "Зенит".