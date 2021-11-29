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понедельник, 29 ноября 2021 21:00

Что нужно знать об абсолютном чемпионе мира по боксу в лёгком весе

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В ночь на воскресенье, 28 ноября, сменился лидер в одном из самых горячих дивизионов профессионального бокса. Новым абсолютным чемпионом мира в легком весе стал австралиец Джордж Камбосос-младший, создавший громкую сенсацию, победив американца Теофимо Лопеса – обидчика Василия Ломаченко. Gazeta.ua рассказывает о новой звезде мирового бокса, его приезде в Украину и поражении от прикарпатца Руслана Струка и возможном поединке с еще одним украинцем Василием Ломаченко.

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Камбосос отобрал титулы WBC Franchise, WBA Super, IBF, WBO и журнала The Ring, победив в конкурентном бою несколько худшую версию Лопеса, если сравнить с тем, что американец показал в предыдущем бою с Ломаченко в октябре прошлого года. Теофимо допустил недооценку соперника и уже в первом раунде был наказан. Он опустил руки, пропустил правый оверхенд и очутился в нокдауне. Лопес "проспал" средние раунды – с четвертого до седьмого. И ему не хватило сил добить претендента в десятом раунде, когда тот заигрался и сам оказался в нокдауне. Теофимо делал большие паузы, имел очевидные проблемы в защите, действовал единообразно. Наконец, у него не было действенного гейм-плана, а функциональная готовность оставляла желать лучшего. Камбосос выглядел более мотивированным, заряженным на победу, более резким, мобильным.

Австралиец стал "абсолютом" в легком весе, он боксер с большим сердцем, духовит и с крепким характером. Но он не выглядит непобедимым и способным доминировать в лайтвейте длительный период. Поэтому неудивительно, что на бой с ним уже выстроилась очередь из топов дивизиона – в ней Дэвин Хейни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис. Есть в списке и бывший лучший легковес мира Василий Ломаченко.

"Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс, – заявил в сентябре в одном из интервью Камбосос. – Когда я выиграю эти пояса, я хочу сразиться только с лучшими. Мне все равно на рекорд. Я подерусь с тобой. Если тебе нужны пояса, я дам тебе бой в Австралии или Греции".

Добавляют уверенности Камбососу и слова легендарного филиппинца, единственного в истории бокса чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Несколько лет назад тот сказал австралийскому боксеру, что он одолеет Ломаченко.

Пакяо сказал Камбососу, что тот одолеет Ломаченко

Пока Василий готовится к бою с ганийцем Ричардом Комми, который запланирован на 11 декабря в Нью-Йорке, должен поработать промоутер украинца Боб Арум и сделать промоутеру Камбососа Лу Дибелли такое предложение, от которого будет сложно отказаться.

Интересная деталь: последние три боя Камбосос выиграл разделенными судейскими решениями на территории своих соперников. В декабре 2019-го в Нью-Йорке он победил бывшего чемпиона мира, американца Микки Бэя. В октябре 2020-го – в Лондоне еще одного экс-чемпиона мира, британца Ли Селби. И теперь американца, действующего "абсолюта" Теофимо Лопеса – снова в Нью-Йорке.

Камбосос в течение последнего времени много спарринговал с Мэнни Пакьяо и многому научился у легенды. Он умело разрывает дистанцию, совершает стремительные выпады, вовремя бьет на опережение и навстречу, находится в отличной функциональной и ментальной форме.

После победы над Лопесом Пакьяо поздравил Камбососа в соцсети с "грандиозной победой". "Ты помог мне перед многими моими предыдущими боями, - написал филиппинец. - Я надеюсь, что наши сотни раундов спаррингов помогли тебе сегодня. Я горжусь тобой!"

"Раунды, которые мы разделили вместе, сформировали меня, чтобы стать чемпионом сегодня вечером", - лаконично ответил австралиец.

Прикарпатец Струк едва не отправил Камбососа в нокаут

В июне 2009 года новый абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос-младший побывал в Украине. А именно в Прикарпатье, где принял участие в международной матчевой встрече между сборными Украины и Австралии. На Вечевой площади Ивано-Франковска на установленном под открытым небом ринге 16-летний Джордж встретился с бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров Русланом Струком из Надворнянщины. Соперники провели зрелищный поединок, прошедший при явном преимуществе боксера из Прикарпатья. Очевидцы припоминают, что Струк едва не отправил Камбососа в нокаут. Но тот выстоял. Бой завершился победой Струка по решению судей. Интересно, состоится ли еще одна встреча австралийца с украинским боксером.

28-летний Джордж Камбосос-младший 8,5 лет шел к бою за титул чемпиона мира и с первой попытки сумел добыть в борьбе все четыре пояса по основным версиям. Он провел среди профессионалов 20 боев – все выиграл, половину из них – нокаутами.

Автор: Василий Танкевич
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