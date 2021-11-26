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пятница, 26 ноября 2021 11:36

Что нужно знать о жеребьевке стыковых матчей Кубка мира

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Что нужно знать о жеребьевке стыковых матчей Кубка мира
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

26 ноября в 18.00 в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей Кубка мира-2022.

Сборная Украины узнает своих соперников по пути в Катар, сообщает "Спорт Арена".

В стыковых матчах примут участие 12 команд: десять обладателей вторых мест в отборочных группах и две лучшие команды Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 своих групп.

Все участники стыковых матчей были поделены на две корзины по шесть команд. Украина будет среди несеянных сборных.

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Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Россия.

Несеяные: Украина, Турция, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия.

Жеребьевка определит шесть пар, сыграющих в полуфиналах плей-офф. Полуфиналы один и два образуют путь А, полуфиналы три и четыре – путь B, полуфиналы пять и шесть – путь C. Победители выйдут в финальную часть Кубка мира-2022.

Потенциальные соперники команды Александра Петракова в первом стыковом матче - Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, но не Россия, с которой УЕФА будет разводить сине-желтых. Победители будут определяться по итогам одной игры.

Поединки первого этапа пройдут 24 марта 2022 года. Непосредственно матчи за попадание на Кубок мира – 29 марта.

По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022, непосредственно вышли десять команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.
Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Францию.

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