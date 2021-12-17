Что нужно знать о соперниках сборной Украины в Лиге наций

Генрих Мхитаян был звездой в АПЛ. Фото: REUTERS.

Сборная Украины в Лиге наций сыграет против команд Шотландии, Ирландии и Армении.

Gazeta.ua писала подробно о шотландцах, потому что они соперники украинцев в стыковых матчах отбора к Кубку мира.

Армения еще никогда не играла на больших турнирах. Символом сборной является бывший игрок донецкого "Шахтера" 32-летний Генрих Мхитарян. После выступлений в Украине армянин выступал за "Боруссию" Дортмунд, английские "МЮ" и "Арсенал". Сейчас защищает цвета "Ромы". Значение Генриха для национальной команды переоценить невозможно. Он – ключевой игрок и лидер.

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В целом Армения начала подниматься в плане футбола. Это уже не такая безнадежная команда, которая была в последние 15-20 лет. Смогли подняться в дивизион Б Лиги наций. В отборе к Кубку мира даже лидировали в группе на старте квалификации, имея в соперниках сборные Германии, Румынии, Северной Македонии.

У армян сейчас нет возрастных футболистов. Талантливая молодежь плюс игроки, которые находятся в лучшее для своей карьеры время – 27-30 лет. Речь об игроке атаки "Ростова" Хурене Байрамяне, Саркисе Адамяне из "Хофенхайма". Натурализовали форварда "Бока Джуниорс" Норберто Бриаско-Балекяна, имеющего армянские корни.

Тренирует команду опытный испанский тренер Хоакин Капаррос. У него опыт работы с "Севильей", "Мальоркой", "Депортиво", "Вильярреалом", "Атлетико". Команда играет в пять защитников, два опрника и два форварда.

Украина и Армении играли в отборе к Кубку мира 1998, Евро-2020 и Кубку мира-2002 и Евро-2004. Армяне в шести матчах получили три ничьих и проиграли в пяти матчах.

Главная звезда сборной Армении - бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян

Сборная Ирландии не смогла квалифицироваться на Кубок мира. В группе с Сербией и Португалией ирландцы получили девять очков и заняли третье место. Ирландия в последний раз была на крупных турнирах в 2002 году, когда выступали на Кубке мира в Японии и Корее.

Сборная состоит из игроков английских клубов разных уровней. Наиболее известный игрок - защитник "Тоттенхэма" Мэтт Догерти.

Тренирует команду местный специалист Стивен Кенни. Раньше он работал с молодежной командой.

Ирландия играет в силовой футбол с множеством длинных передач и борьбы. Тактически команда играет в 3-4-2-1. Где три центральных защитника, два опорника, и по одному игроку на флангах.

Ирландия ни разу не играла против Украины в официальных матчах.

Групповой этап Лиги наций будет продолжаться с лета до осени 2022 года. Победитель группы поднимется в дивизион А, а последняя команда будет играть в дивизионе С в следующем сезоне.

В прошлой Лиге наций Украина заняла последнее место в дивизионе А, имея в соперниках Германию, Испанию и Швейцарию. В следующем матче Украина сыграет 24 марта против Шотландии в рамках стыковых матчей Кубка мира.