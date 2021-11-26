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пятница, 26 ноября 2021 21:01

Что нужно знать о первом сопернике сборной Украины в стыковых матчах Кубка мира

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Что нужно знать о первом сопернике сборной Украины в стыковых матчах Кубка мира
Эндрю Робертсон с 2017 года играет за "Ливерпуль". Фото: Gettyimages.com/

26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Кубка мира. Первым соперником Украины станет команда Шотландии. В случае победы, украинцы сыграют против победителя пары Уэльс – Австрия.

Что нужно знать о первом сопернике команды Александре Петракове?

Проиграли только раз в отборе. Шотландия заняла второе место в группе F квалификации Кубка мира, уступив победителю Дании четырьмя очками и опередив Австрию и Израиль в борьбе за второе место. Молдавия и Фарерские Острова ни на что не претендовали. Шотландии проиграла только раз, уступив в Дании, но смогли взять реванш в последнем туре, когда уже ничего не решалось.

Надежная оборона и слабое нападение. В не самой сложной группе смогли только однажды разгромить соперника одолев Фареры - 4:0. Большинство матчей выиграли с минимальным преимуществом.

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Опытный тренер. Стив Кларс возглавил сборную Шотландии в 2019 году. До этого работал с "Килмарком", "Вест Бромвичем" и "Редингом". Работал ассистентом в "Ньюкасле", "Челси", "Ливерпуле", "Астон Вилле" и "Вест Геме".

Звездным играют в АПЛ. Главной звездой является Эндрю Робертсон из "Ливерпуля", который оценивается в €65 млн. Также стоит отметить Скотта Мактомея из "МЮ", защитника "Арсенала" Кирона Тирни, форвард "Саутгемптона" Че Адамса и главный талант Билли Гилмора из "Норвича".

Шотландия находится на своем пике. Соперник сборной Украины имеет сбалансированный состав. У каждой линии есть свои лидеры. Нет зависимости от одного игрока и возрастных игроков. За последние 20 лет у Шотландии самый сильный состав.

Играют в три защитника. Кларк исповедует схему близкую той, которую использовал Петраков в матчах сборной Украины в сентябре и октябре. Три центральных защитника. Два опорника. По одному игроку на флангах, два инсайда и форвард. Это можно определить как 3-5-2-1 или 5-2-2-1.

У Шотландии самый сильный состав за последние 20 лет

Побеждали Украину в квалификации к Евро. Шотландия и Украина были соперниками по отборочным матчам Евро-2008. В Киеве команда Олега Блохина победила – 2:0, а у Глазго проиграли – 1:3. В том отборе Шотландия опередила Украину заняв третьем месте. Квалифицировались на турнир Франция и Италия.

Исповедуют рациональный футбол. Сила шотландцев в мотивации и вдохновении, Их футбол довольно прост – много длинных передач, верховой футбол, силовая борьба, стандарты. Чего-то комбинационного или эстетически соперник сборной Украины не показывает.

Просто не будет. Шотландия будет иметь домашнюю поддержку. Это станет серьезным аргументом, потому что болельщики могут создавать атмосферу на стадионе. Исповедуют силовой футбол, что может оказаться проблемой, если не сможет играть Тарас Степаненко. Следует не проиграть в силовой борьбе и физике, с чем у сборной Украины последнее время проблемы. Благодаря индивидуальным действиям и мастерству лидеров украинцы должны проходить в следующий раунд.

Первый матч состоится 24 марта 2022 года, а 29 марта – финальный раунд стыковых матчей.

По итогам группового этапа европейского отбора на Кубок мира-2022 вышли десять команд: Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Сербия, Франция, Хорватия, Германия, Англия и Нидерланды.

Сборная Украины заняла второе место в своей группе. Украинцы опередили Казахстан, Финляндию и Боснию, но уступили Францию.

Автор: Сергей Тищенко
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