Что нужно знать о новом тренере "Шахтера" Луише Каштру

57 летний португальский тренер Луиш Каштру возглавил "Шахтер". Соглашение предусмотрено на два сезона. До этому Каштру работал на родине с "Виторией Гимараеш"

На посту главного тренера "Шахтера" Каштру заменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который после трех сезонов работы в Украине решил попробовать свои силы в топ - чемпионате возглавив итальянскую "Рому".

Конечно, приглашение Фонсеки в "Рому" стало во многом неожиданностью для руководителей "Шахтера". Фонсека имел еще год контракта с донецким клубом, но желание попробовать себя на высшем уровне стало приоритетным уже для бывшего тренера "Шахтера". В такой ситуации за очень короткий срок нужно было найти нового тренера.

Выбор пал на Каштру, который в этом сезоне со скромной "Витории Гимараэш" занял 5 место в чемпионате Португалии. Особенности, этого чемпионата заключаются не только в том, что футбол там атакующий, но еще в так называемых "футбольных лифтах". То есть, тренер или футболисте, которые себя проявили в середняках - получают возможность попробовать свои силы в более титулованного клубе, или за рубежом. На сколько известно из СМИ Каштру имел предложения от команды из Англии и Ближнего Востока.

Автор: Официальный сайт "Шахтера" Президент "Шахтера" Ринат Ахметов и новый тренер команды Луиш Каштру

Каштру не нужно будет ничего менять в игре "Шахтера". Его "Гимараеш" играл по том же построением игры, что и "горняки". Возможно, от нового тренера стоит ждать, каких кадровых изменений. Конечно, каждый специалист видит игроков по своему. Но при этом не стоит ждать, что "Шахтер" будет активным на трансферном рынке. За последний сезон в команду присоединилось почти 10 новых футболистов.

Каштру не будет ничего менять в построении игры "Шахтера"

Кроме того, что новый тренер "Шахтера" будет задача выиграть все национальные трофеи в следующем сезоне и удачно выступить в Лиге чемпионов, важной миссией для нового тренера "Шахтера" является работа с молодыми игроками. Особенно это касается бразильцев, которых по два последних трансферных окна пришло сразу четверо. Адаптация молодых игроков была не самой сильной стороной Паулу Фонсеки. Понятно, что все держаться долго на Тайсоне, Исмаили, Марлосе, Мораесе не может. Нужно выводить на новый уровень новичков команды для общего прогресса.

В прошлом году главным скаутом "Шахтера" стал португалец Жозе Бота. Ранее он работал в "Бенфике", этот специалист очень хорошо знает именно португальский рынок. Не зря зимой в "горняков" присоединился бразилец Маркус Антонио с "Эшторила". По сообщению СМИ назначения Каштру лоббировал именно Боту.

Автор: shakhtar.com Паулу Фонсека и Жозе Боту

Современный футбол таков, что команда может работать с один тренером определенное время, затем наступает период перезагрузки. Фонсека отдал вытеснил все, что мог из "горняков". Далее нужно было перестраивать команду. Если на уровне Украины проблем никаких не было, то евро кубковый сезон выдался точно не лучшим для "Шахтера". Если бы еще в этих матчах играли молодые игроки, то конечно, что это можно было списать на опыт. А так, кроме Майкона, в международных матчах играли опытные игроки. Молодые новички "горняков" не выглядели футболистами, которые развиваются и движется вперед. Возможно, в этой ситуации изменение Фонсеки и Каштру только пойдет на пользу донецкому клубу. Работа Каштру с молодежной командой "Порту" именно здесь может быть очень кстати.

Опыт работы с молодежной командой "Порту" пригодиться в Украине

Но не все так просто. Каштру уже 57 лет. Пока он не работал с большими клубами. Был период в "Порту", ​​после неудачи того же Фонсеки, но он был очень короткий. После завершения сезона португальский гранд не предложил Каштру полноценный контракт.

Если для Фонсеки "Шахтер" был неким трамплином и возможностью показать себя в еврокубках, а затем получить шанс в ведущих чемпионатах, то новый тренер "горняков" уже не молодой человек. Где сейчас происходит пик его тренерской карьеры. Вряд ли он имеет большие амбиции работать с топ - командами или в более сильном чемпионате. Эта ситуация может быть иметь двоякие последствия. Если получится - Каштру на много сезонов может стать тренером "Шахтера", этаким прототипом Луческу. С другой стороны, уровень футбола в Украине сейчас откровенно не большой, нужно иметь максимальную мотивацию в каждом матче, чтобы побеждать. В такой среде прогрессировать не так уж и просто. Если новый тренер "Шахтера" не будет работать на максимуме - могут возникнуть большие проблемы. Нужно также учесть, что это будет только первый зарубежный опыт работы для Каштру. Между Украиной и Португалией многое отличается, не только в футболе.

Автор: «Twitter» В побудові гри "Шахтаря" Каштру не буде нічого міняти

Нужно понимать, что "Шахтер" ставит перед собой очень амбициозные цели. В противоположность этому Каштру не может похвастаться никакими трофеями. Конечно, здесь есть свои риски. Там же, как и в том, что новый тренер "горняков" долго не задерживался в одном клубе.

Новый тренер "Шахтера" не имеет достижений



Лига чемпионов и Лига Европы - не простые турниры. Здесь без опыта не обойтись. Каким бы ни был у тебя состав. Именно с опытом в еврокубках новый тренер "горняков" имеет большие проблемы. Нужно будет перестраиваться из проходных матчей чемпионата в максимально напряженных игр Лиги чемпионов.

"Шахтер" решил ничего не менять в своем развитии. Команда продолжает собственный путь развития. Каштру имеет вдохнуть новую мотивацию у игроков, которая уже может притупиться после гегемонии последние три года на уровне Украины. И помочь молодым бразильцам стать основными в команде. Не стоит ждать личных тактических перестроек или большого количества новичков.

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В качестве игрока Луиш Каштру выступал за "Лейрию", "Элваш", "Виторию Гимараеш", "Фафи" и "Агеды". Тренировал "Агеды", "Мельядо", "Риу Аве". Также работал в академии "Порту". в сезоне 2018/19 работал главным тренером Витории Гимараэш. Каштру стал 33-м тренером в истории "Шахтера"