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Что надо знать накануне матча "Шахтёр" - "Интер"

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Что надо знать накануне матча &quot;Шахтёр&quot; - &quot;Интер&quot;
Антонио Конте (слева) сделал "Интер" вице-чемпионом Италии, Луиш Каштру выиграл УПЛ. Фото: sports.ru

"Шахтер" в 2020-м поражает. Тренер Луиш Каштру показал, что сделал выводы после неоднозначного выступления в Лиге чемпионов. Следовательно – в Лиге Европы его команда выглядит сверхуверенно. Отсутствие борьбы в УПЛ позволило команде четко распределить силы на чемпионат Украины, не "забыв" в то же время обыграть "Динамо", и за несколько туров до финиша соревнований небольшими порциями отправлять игроков в непродолжительные отпуска. Сам Каштру за время карантина настолько измучился по работе, что ныне выглядит чрезвычайно мотивированным и точным в своих решениях.

"Шахтер" - не фаворит в противостоянии с "Интером". Такой статус в противоборстве со второй командой Италии мог быть лет семь назад, когда донецкий клуб был пиковым, а серия "А" откровенно просела. Но команда Каштру имеет ненамного меньше шансов дойти до финала Лиги Европы. И такой расклад сил уже делает честь работе Каштру.

Всем понятно: проблемы "Шахтера" в обороне. Тренер "Интера" требует от своих игроков конкретику, быстро доставлять мяч к Лукаку, а что тот сделает с Кривцовим или Бондарем – очевидно, Каштру повторит четвертьфинальный состав – болельщикам "Шахтера" даже представлять не хочется. Но, по большому счету, других очевидных "козырей", с учётом травмы Санчеса, итальянцы не имеют.

"Шахтер" - не фаворит в противостоянии с "Интером". Такой статус в противоборстве со второй командой Италии мог быть лет семь назад, когда донецкий клуб был пиковым, а серия "А" откровенно просела. Но команда Каштру имеет ненамного меньше шансов дойти до финала Лиги Европы. И такой расклад сил уже делает честь работе Каштру

Конте любит атаковать флангами, но сейчас в команде нет Майкона или Дзанетти. Там Д'Амброзио и Эшли Янг, которым за 30 лет. В центре поля Конте не смог "встроить" в игру Эриксена, потому датчанин удовлетворяется опцией усиления игры команды по ее ходу. Схема в три защитника, возможно, неудобна "Шахтеру", что показала "Аталанта", но в ней дискомфортно чувствует себя и защитник Милан Шкриньяр - один из лучших в "Интере" - 2017, 2018 и запасной в нынешнем. Зато у "Шахтера" очень привлекательно выглядит все, что выше защиты, – разве слепой не увидит, что Маркос Антонио пойдет путем Фреда или Фернандиньо, а Алан Патрик показывает свой потенциал, хотя может потеряться в скоростной игре.

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Плюс "Интера" - Ханданович. Да, словенский вратарь может пустым взглядом сопровождать мяч в сетку своих ворот, но это не отменяет его реакцию, а главное – умение парировать пенальти. Если до них дойдет – шансы "Интера" будут выше. Антонио Конте – один из самых заметных тренеров десятилетия. Пик его работы – Евро-2016 и чемпионство АПЛ-2017 из "Челси", там он закрепил успехи с "Ювентусом". В настоящее время его позиции несколько упали – навязать борьбу более слабому, чем в предыдущие годы, "Ювентусу" тренер, который зарабатывает 11 миллионов евро в год, не сумел.

Но в следующем сезоне, учитывая ход итальянского гегемона, именно команда Конте, если тот, конечно, и не подаст в отставку, будет претендентом на скудетто номер 1. А сейчас 51-летний уроженец Лечче сосредоточен на том, чтобы выиграть первый тренерский евро трофей. Для этого ему сегодня, в буквальном смысле, нужно сломать игру "Шахтера".

Полуфинальный матч Лиги Европы "Шахтер" - "Интер" начнется в 22:00 за Киевом, текстовая трансляция на нашем сайте – в 21:00.

Автор: Роман Шахрай
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