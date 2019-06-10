Что едят игроки сборной Украины

Зинченко не может питаться без спагетти.

Сборная Украины во Львове проводит спаренные матчи отбора к Евро 2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Конечно, питание очень важный процесс для спортсменов. Особенно в жаркую погоду. Кроме общих требований именно к футболистам, каждый игрок имеет личные вкусы и предпочтения. Например, Малиновский и Бутко не едят мяса

В сборной уже длительное время работает поваром серб Любомир Тошич. Он рассказал больше подробно о вкусах игроков сборной Украины.

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Сборная Украины 10 июня на "Арене-Львов" в 21 45 сыграет против сборной Люксембурга.