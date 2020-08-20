Что должен сделать Луческу, чтобы побороться с "Шахтером" за первое место

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо" Киев

21 августа стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу.

Бесспорным фаворитом турнира является донецкий "Шахтер". В распоряжении Луиша Каштру - самый сильный состав игроков в Украине. Команда сыграна и сбалансирована во всех звеньях. Лидеры "Шахтера" Тайсон и Марлос имеют контракты еще на один сезон. Учитывая, что обоим за 30 лет, их отход из команды малореален. Не стоит ожидать продажи молодых "звезд" команды – Додо, Тете и Соломона, Маркоса Антонио. Они только начинают свой путь в европейском футболе. Учитывая коронакизис, вряд ли найдутся клубы, которые смогут заплатить за этих игроков нужные "Шахтеру" деньги.

Бросить серьезный вызов "горнякам" вряд ли кто сможет. Разве что сами футболисты "Шахтера" начнут создавать себе проблемы.

Тяжелее всего будет "Заре"

Мирча Луческу пытается реанимировать "Динамо". Но, чтобы разобраться с проблематикой команды старой и построить новую, ему надо время. Всю подготовку к сезону пропустили три основних центральных защитника – Денис Попов, Артем Шабанов и Никита Бурда. Не все хорошо со здоровьем у лидеров команды – Беньямина Вербича, Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владимира Шепелева. Такое количество травмированных ненормально. Поэтому в команду пригласили специалиста по физической подготовке.

Луческу нужно определиться с футболистами, которые покинут команду. Состав откровенно раздут, на отдельных позициях есть по 3-4 игрока. Главная задача на первую часть сезона – не отпустить далеко "Шахтер", чтобы уже весной попробовать бросить вызов оппоненту. С приходом Луческу в "Динамо уже нет сомнений, что команда минимум будет второй.

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Серьезной должна быть борьба за 3 место. Сразу 4 клуба имеют амбиции бороться за прямую путевку в Лигу Европы и бронзовые награды – "Десна", "Заря", "Днепр-1" и "Александрия".

Тяжелее всего будет "Заре". Клуб во время летнего трансферного окна потерял 3 из 4 основных защитников и лучшего бомбардира Богдана Леднева. Виктору Скрипнику нужно будет строить фактически новую команду. А еще - играть на два фронта, потому что бронзовый призер первенства автоматически попал в групповой турнир Лиги Европы.

Другие 3 клуба не скрывают свои амбиции, но серьезного усиления состава не провели. Для "Александрии" проблемными остаются позиции в центре защиты и форварда.

"Десна" потеряла капитана Дениса Фаворова. "Днепр-1" пока только прощается с ненужными игроками.

Потеряет свои позиции "Колос"

Наиболее перспективно в борьбе за "бронзу" выглядит "Десна". Команда из Чернигова имеет опытный, сыгранный состав во главе с квалифицированным поприщем Александром Рябоконем.

Потеряет свои позиции "Колос". В своем первом сезоне в УПЛ команда смогла пробиться в еврокубки. Наверно, достигла своего максимума. Не стоит удивляться, если по ходу сезона произойдет смена тренера.

Должна серьезно подняться в турнирной таблице "Ворскла". Юрий Максимов стабилизировал игру. В прошлом сезона команда заложила фундамент на следующий. Летом усилили проблемные позиции.

По итогам сезона только одна команда покинет УПЛ. Здесь сразу 5 претендентов

Интересным выглядит приглашение Остапа Маркевича в "Мариуполь". Молодой тренер смог себя показать в первой лиге. Теперь есть возможность работать на уровне УПЛ. Арендованы молодые игроки из "Шахтера" - непростой матеріал для работы. Мотивировать их не так просто. Тем более, что Маркевич-младший хочет полностью перестроить игру команды. Амбиций много, но приведет ли это к успеху? Последствия могут быть разные – от полного провала до триумфа.

По итогам сезона только одна команда покинет УПЛ. Здесь сразу 5 претендентов - "Олимпик", "Львов", "Рух", "Ингул", и "Минай". Первых двое, участники УПЛ 2019/20, потеряли много игроков после завершения сезона и вынуждены строить фактически новые команды. Остальные трое – новички лиги. Им нужно усиливаться. На уровне первой лиги они выглядели хорошо, но этого очень мало хотя бы для роли середняка в элите украинского футбола. К тому же, каждая из команд не может похвастаться квалифицированным и опытным тренером.

В первом туре "Динамо" в гостях сыграет против "Олимпика". "Шахтер" будет принимать "Колос". "Львов - против "Минаю". "Александрия" - дома с "Мариуполем". "Днепр-1" – на выезд к "Ингульцу". Центральный матч: "Десна" - "Заря".



