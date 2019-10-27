Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику

Дерек Чисора завоевал пояс интерконтинентального чемпиона. Фото: рейтер.

35-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора одержал победу техническим нокаутом в поединке против 36-летнего соотечественника Дэвида Прайса. Об этом сообщает "24 канал"

Команда Прайса отказалась от продолжения боя в 4-м раунде после нокдауна. Таким образом Чисора завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Менеджер Чисоры Дэвид Хэй после боя с Прайсом заявил, что хочет устроить своему подопечному бой с Александром Усиком. Сам боксер хочет вернуться в ринг уже 7 декабря, когда состоится бой-реванш Энди Руис - Джошуа.

"Я готов к следующему бою, стараюсь выйти на Джозефа Паркера. Если я не договорюсь с Паркером или Усиком, буду драться против Джаррелл Миллера в андеркарте боя Энтони Джошуа - Энди Руис в Саудовской Аравии. Даю 100 процентов, что буду драться там 7 декабря" - сказал Чисора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинец Александр Усик дебютировал с победы над американцем Чазз Уизерспуном 13 октября 2019. Теперь Усик является претендентом на чемпионский бой.