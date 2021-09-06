Чиновники от здравохранения сорвали матч Бразилии и Аргентины

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 243
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 666
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 486
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 423
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 5445
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2007
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 324
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1827
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10098
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3474
Фото
Все фото
10
8
5
26
5
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Видео
Все видео
Показали закулисье матча Украина - Франция
Показали закулисье матча Украина - Франция
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1116
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1125
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 423
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2034
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 459
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
понедельник, 06 сентября 2021 07:09

Чиновники от здравохранения сорвали матч Бразилии и Аргентины

  Комментировать
Чиновники от здравохранения сорвали матч Бразилии и Аргентины
Матч длился 4 минуты. Фото: Reuters

Матч сборных Бразилии и Аргентины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 был прерван через четыре минуты после стартового свистка.

На поле появилась полиция, а также сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).

Как сообщает tycsports.com, четырех аргентинских футболистов (Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа из "Астон Виллы", а также Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро из "Тоттенхэма" заподозрили в пересечении бразильской границы с нарушениями.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.

Все, кто прибывает в Бразилию из Великобритании, должны проходить двухнедельный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока из английских клубов предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Сначала Anvisa обратилась в полицию с просьбой задержать игроков в гостинице и депортировать их. Однако аргентинская сборная к тому моменту уже уехала на игру на автобусе.

Сразу после появления сотрудников Anvisa и полиции на поле аргентинская сборная ушла в раздевалку.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, которого цитирует Twitter EiFSoccer, заявил, что команда не планирует возвращаться на поле:

"Мы идем. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа".

Затем было официально объявлено об остановке игры.

Также стало известно, что аргентинские игроки признали, что посещали Великобританию в предыдущие две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бездомных" со сборной Беларуси уничтожил Гарет бейл

В прошлом году врач кантона Люцерн сорвал матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Он посадил сборную Украины на карантин. Впоследствии ей засчитали поражение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники от здравохранения сорвали матч Бразилии и Аргентины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 6075
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 5427
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 3672
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 3663
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 12 Просмотров: 2223
Спорт
Показали закулисье матча Украина - Франция
Показали закулисье матча Украина - Франция
 Просмотров: 279
Свитолина впервые победила Халеп на "Шлеме" и вышла в четвертьфинал
Свитолина впервые победила Халеп на "Шлеме" и вышла в четвертьфинал
 Просмотров: 252
Шевченко объявил войну своему куму и может занять его место
Шевченко объявил войну своему куму и может занять его место
 Просмотров: 1944
"Бездомных" со сборной Беларуси уничтожил Гарет бейл
"Бездомных" со сборной Беларуси уничтожил Гарет бейл Просмотров: 684
Миколенко оставил лагерь сборной
Миколенко оставил лагерь сборной Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
1
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1
Аlyona Аlyona решилась на важный шаг с загадочным бойфрендом
Голосов: 29
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть