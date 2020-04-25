Чигринский оказался в плохой компании

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Украинский защитник Дмитрий Чигринский попал в сборную худших партнеров Месси. Британский таблоид The ​​Sun составил нестандартную команду, куда попал и украинец

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Украины Дмитрий Чигринский попал в сборную худших партнеров Лионеля Месси, с которыми аргентинец когда-нибудь выступал бок о бок.

Такую команду подобрали авторы британского таблоида The Sun.

Выбор Чигринского мотивирован следующим объяснением: "Летом 2009 года Дмитрий Чигринский прибыл в" Барселону" за 20 миллионов фунтов стерлингов, большие деньги в те дни для защитника. Он помог "Шахтеру" выиграть Кубок УЕФА в прошлом сезоне, убедив Пепа Гвардиолу побороться за лохматого украинца. Чигринский изо всех сил старался выучить испанский язык и не смог выбить Карлеса Пуйоля или Жерара Пике из состава действующего победителя Лиги чемпионов. Он был отправлен обратно в "Шахтер" после 851 минут за "Барселону", хотя, по слухам, это было против воли Гвардиолы - президент Сандро Роселл, одобрив сделку, был недоволен подписанием".

Сборная самых худших партнеров Месси

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В данный момент 33-летний Чигринский продолжает карьеру в греческом клубе АЕК.