"Черчесов заявил, что выиграет Евро? Пусть поставит все свои деньги" – Леоненко

Виктор Леоненко дважды забивал "Спартаку" в Лиге чемпионов 94-95

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал заявления представителей сборной России о победе на Евро.

Об этом пишет "Трибуна"

"Сказать можно все что угодно. В принципе каждый тренер должен быть амбициозен. Просто нужно чуть аккуратнее выражаться в прессе. Для начала хочу посмотреть, как он обыграет бельгийцев. Пусть сделает это.

Надо реально смотреть на вещи. Я, например, сказал бы: "Будем стараться пройти как можно дальше". Вот такая формулировка.

Россия – четвертьфиналист ЧМ. Дальше-то что? Для меня это вообще ничего не значит. Есть только победитель. У нас "Днепр" занял второе место в Лиге Европы. Ок, это достижение? Для меня — нет. Впереди у России матч с Бельгией. Пусть обыграет.

Вы хотите выиграть чемпионат Европы? Пусть тренер поставит все заработанное на то, что он возьмет титул на Евро. Четвертьфиналист чемпионата мира? Ок. Да, была победа над Испанией. Ее никто не отрицает, молодцы.

Но, во-первых, пенальти — это все-таки лотерея. А во-вторых, домашние стены, болельщики реально помогли вашей сборной. Не нужно жить прошлым. Французы вон сейчас тоже мучаются в отборе", – сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко родился в России и выступал там за "Геолог" и московское "Динамо". Летом 1992 со скандалом ушел в киевское "Дингамо".