Чемпионский матч "Шахтера" может не состояться

Матч между "Шахтером" и "Вересом" может не состояться. Причиной является пищевое отравление девяти основных игроков ровенчан.

"Девять футболистов первой команды Вереса отравились перед встречей с горняками. Учитывая это, в распоряжении у тренерского штаба ровенчан не остается игроков, чтобы набрать себе заявку на завтрашний матч.

Ранее сообщалось, что Верес покинул Харьков и уже отправился в Львов. Предварительно было также направлено письмо в УПЛ с просьбой о переносе встречи ", - сообщает sportarena.com.

ФК "Верес" направил письма УПЛ и ФК "Шахтер" с просьбой о переносе поединка. УПЛ отказала, ответ "горняков" пока неизвестна.

Автор: tribuna.com Письмо для Премьер лиги

"В связи с тем, что на сегодня в списке заявленных футболистов ФК Верес находится 75 человек, а до старта матча остается более 24 часов, вынуждены сообщить, что приведенные Вами обстоятельства не могут быть признаны Дирекцией УПЛ форс-мажорными, - говорится в письме УПЛ. - Учитывая это и пользуясь пунктом 17 статьи 9 Регламента соревнований сезона 2017/2018, в Дирекции УПЛ нет достаточных оснований для переноса матча Шахтер - Верес с 13.05.2018 на другую дату ", - ответили в УПЛ.

Автор: sportarena.com Письмо "Шахтеру"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Верес" должен вернуться деньги болельщикам

Ответ "дончан" оичкуеться. Матч должен состояться 13 мая в 19:30 в Харькове на ОСК "Металлист".