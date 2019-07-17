Чемпионка Олимпиады из Франции посетила бабушку из Казатина

Эстель Моссели (слева) впервые побывала в Украине

В Казатин – районный центр в Винницкой области приехала Олимпийская чемпионка по боксу из Франции Эстель Моссели.

Ее отец приехал в Украину учиться на электротехника. Там он встретил украинскую девушку из районного центра. Вернуться в Конго не получилось – началась война. Парень хорошо говорил по-французски и переехал с семьей во Францию. Об этом пишет "Трибуна"

Молодой паре приходится доказывать свою состоятельность: Елена Моссели устраивается уборщицей в старшей школе, ее муж там же кладовщиком. 18 августа 1992 года у них рождается будущая чемпионка – Эстель Моссели.

С самого детства Эстель ходит на классические танцы, на плавание и даже на музыку. Но в итоге выбирает бокс.Теперь тренировки нужно было посещать не три раза в неделю, а каждый день. Ко всему этому добавилось обучение на инженера и работа в качестве администратора на торговых ярмарках.

"Да, мне бывало тяжело из-за такой нагрузки, но это и помогало. Когда у меня не получалось в боксе, я переключалась на учебу, не теряя слишком много энергии. Таким образом я сохраняла баланс и мотивацию все время".

Попасть на Олимпиаду-2012 Моссели не удалось. Она всегда планировала все заранее и очень рассчитывала на путевку на этот турнир, чтобы наконец закончить с учебой и окончательно перейти в спорт. Непопадание на столь желанный турнир выбило девушку из колеи, но бокс она не бросила – родные уговорили продолжать работать над собой и отбираться на Олимпиаду в Рио.

Спустя две недели без бокса Эстель вернулась в строй и стала работать еще упорнее. Даже стала единственной девушкой, которая поехала на тренировочные сборы на Кубу вместе с мужской боксерской командой Франции. Моссели прекрасно понимала, что в этот раз она не может упустить шанс и в 2016-м обязана попасть на главный турнир в жизни боксера-любителя.

2016-й – триумфальный год в любительской карьере Моссели: золото на чемпионате мира в Астане и триумф на Олимпиаде в Рио. То, к чему с самого рождения шла та маленькая девочка, чьи родители переехали из Украины во Францию. Она приехала на главный турнир в карьере не просто поучаствовать, а чтобы вернуться домой с золотой медалью.

Особенно круто, что родители Эстель находились на трибунах, когда она взяла золото 18 августа – в день своего 24-летия.

На этом же турнире золотую медаль завоюет ее будущий муж – Тони Йока. Спустя три года разобьет экс-украинца Александра Димитренко и будет считаться одним из главных проспектов супертяжелой категории.

Кроме золотой медали Олимпиады, еще с юных лет Эстель мечтала побывать в родных краях своих родителей:

"Моя мать – украинка, а отец – конголезец. Они познакомились в Украине, где учился мой отец, но вернуться в Конго ему помешала начавшаяся война. Несмотря на то, что я и мой младший братик родились во Франции, я очень бы хотела побывать и в Конго, и в Украине. Это мои истоки, и они очень важны для меня".

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В 2018-м Моссели дебютировала в профессионалах, а уже через год сбылась еще одна ее мечта – Эстель побывала на родине мамы и встретилась с бабушкой.