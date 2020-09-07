Чемпионат Украины по хоккею приостановили из-за вспышки коронавируса

Чемпионат Украины по хоккею взял паузу на 2 недели.

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею приостановили из-за вспышки коронавируса.

Украинская хоккейная лига объявила о прекращении полуфинальных серий плей-офф за распространение коронавируса, сообщает официальный сайт УХЛ.

В составе ХК "Донбасс" заболело 19 хоккеистов, еще 14 случаев диагностирован у "Белом Барсе".

В итоге чемпионат приостановлен минимум на две недели, после чего игроки сдадут повторные тесты Лига определит дату возобновления матчей.

"Донбасс" и "Днепр" после двух матчей имеют ничью 1: 1 в серии, а "Кременчуг" ведет 2:0 в противостоянии с "Белым Барсом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский клуб подписал российского защитника

Чемпионат Украины по хоккею был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Сезон планировали доиграть в сентябре, но смогли провести только два матча. Новый сезон планируют начать в октябре.