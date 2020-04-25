Чемпионат Польши возобновят 29 мая

Чемпионат Польши возобновят первым в Европе

Футбольный чемпионат Польши (Екстраклясы) планируют восстановить в конце мая. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил план выхода из карантина, который позволяет командам вернуться к тренировкам и восстановить чемпионат, сообщает сайт лиги.

Согласно этому плану, возвращение чемпионата предусматривает четыре этапа: тестирование игроков и сотрудников клубов и начало тренировок в группах по несколько человек (3-4 мая), начало командных тренировок (10 мая), повторное тестирование игроков, сотрудников клубов и судей (27- 28 мая), проведение 27-го тура чемпионата без зрителей (29-31 мая).

Футбольный чемпионат Польши планируют завершить 18-19 июля.

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Из-за пандемии коронавируса чемпионат Польши приостановили в начале марта. После 26 туров лидирует в Екстркляси "Легия" (Варшава), которая опережает "Пяст" (Гливице) на восемь очков.