Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за коронавируса

Звездный Карлос Тевес является главной ударной силой "Бока Джуниорс". Фото: Reuters

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) объявила о досрочном завершении национальных турниров в связи с распространением коронавируса.

Сроки старта чемпионата Аргентины также были смещены. При этом АФА отменила вылет команд из высшей лиги в низшую на два следующих сезона, сообщает "Футбол 24".

Ранее президент АФА Клаудио Тапиа выступил с соответствующим заявлением и допустил восстановление футбола в Аргентине зимой.

Команды успели сыграть только 23 тура. Лидером турнирной таблицы является "Бока Джуниорс", которая на одно очко опережает "Риверт Плейт".

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По последним данным Worldometers на 28 апреля, всего в Аргентине обнаружены 4000 инфицированных. Умерших - 197 человек, выздоровели 1140 человек.