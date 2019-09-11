Чемпион мира среди мешков: Рудольф Мурко проиграл 90 боев

За долгую карьеру Рудольф выиграл три поединка

Если какому-то бойцу нужно поправить свой рекорд, Рудольф Мурка к вашим услугам! Проигрывает недорого, качественно и быстро. Вот, например, украинец Роман Головащенко (20-4, 18 KO). Неплохой боксер, но споткнулся в титульном бою за пояс IBO в Кевине Лерен из ЮАР (23-1, 10 KO). А потом еще от немца Александера Франко (17-0-1, 14 KO) получил в зубы.

Об этом пишет sport.ua



Задача для промоутера: на ком отыграться? Конечно, надо договориться с Муркой! И вот, вуаля, 30 марта 2019 года, немецкий Галле, нокаут от Романа во втором раунде. И не важно, что ни одно украинское издание не сообщило об этом бое. Не страшно, что самый ранний бой андеркарда не собрал зрителей. Дело сделано, серию поражений Романа закрыто!



Потрясающий факт, но Мурко все же иногда побеждает. С частотой 1 раз за 30 боев. Вы спросите, кого обыграл Мурка? Кто эти три счастливчика, которые проиграли худшем из худших? Давайте изучим: чех Иржи Мах (0-4), немец Мигель Лиас (0-2), еще один чех Павел Нушки (0-1). Случайные люди, у которых в активе ровно 0 побед на троих!

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41-летний "мешок" недавно отпраздновал боксерский юбилей, проиграв 90-й поединок в карьере. Еще 10 боев, и сотка в кармане! Рудольф, постарайся! А 50 поражений нокаутами уже есть.