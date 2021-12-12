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воскресенье, 12 декабря 2021 21:00

Чемпион мира по шахматам в пять лет запомнил все столицы мира

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Чемпион мира по шахматам в пять лет запомнил все столицы мира
Карлсен легко победил россиянина. Фото: Reuters

Норвежец Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам в матче с россиянином Яном Непомнящим. Шахматисты провели в Дубае (ОАЭ) 11 партию матча за мировую шахматную корону. Счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул.

Первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятый и 11-й Карлсен победил претендента на титул из России.

Магнус Карлсен в четвертый раз защищает титул чемпиона мира. Он уже 11 лет возглавляет мировой рейтинг.

В современных шахматах ему просто нет равных. И, возможно, не только в современных.

В 18 лет стал самым молодым шахматистом с 2800 баллами по рейтингу Эло (официально принятая система подсчета силы в мире шахмат). В 2012 году Карлсен достиг исторически высочайшего рейтинга – 2882. Он побил результат Гарри Каспарова, который держался с 1999 года. У Карлсена самая длинная беспроигрышная серия на элитном уровне в классическом формате – 125 партий. Он первый в истории шахмат абсолютный чемпион мира во всех трех категориях: блице, рапиде и классике.

Есть пять шахматистов, которые были лучшими дольше Карлсена: Ласкер, Каспаров, Карпов, Алехин, Ботвинник. Но большинство рейтингов, компьютеров и экспертов считают, что два лучших шахматиста в истории (кроме Карлсена) – это Роберт Фишер и Гарри Каспаров.

Фишер считается лучшим на короткой дистанции. То есть именно в пиковой форме. В шахматах никогда больше не было момента, когда один игрок настолько затмевал бы всех остальных.

Каспаров лучший именно по дистанции. Он был сильнейшим 21 год подряд. На однолетнем пике чуть-чуть уступал Фишеру (они никогда не играли друг с другом). При этом он единственный, кто стал чемпионом мира более молодым, чем Карлсен (в 22 года).

Карлсен сам пока не считает себя лучшим: "Каспаров был сильнейшим в мире 20 лет без перерыва. Его нужно считать лучшим шахматистом в истории. Но я чувствую, что время играет в мою пользу. Если считать, кто чего добился к 30 годам, то тут я впереди".

Побил результат Каспарова

У Карлсена и Каспарова есть история отношений. Впервые они познакомились на турнире в 2004-м. Каспаров еще был лучшим в мире, а Карлсену – 13 лет. Это был турнир по быстрым шахматам, и Карлсен едва не победил Каспарова, но попал в цейтнот в выигрышной позиции – пришлось согласиться на ничью. Во второй партии Каспаров уже выиграл.

Вот что Каспаров писал о статусе Карлсена:

"Мне не верится в его долголетие, хотя у Магнуса есть нужные таланты: креативность и дисциплина. Конкуренция в шахматах на высшем уровне продолжает усиливаться. Появляется все больше игроков, больше турниров и проектов, отвлекающих от шахмат.

Но если Магнус сохранит игровой аппетит, если шахматы продолжат его радовать, если новый претендент окажется для него интересным соперником – он может еще долго лидировать. Но шахматы развиваются так быстро, что это работает не в пользу Магнуса, поэтому я остаюсь скептиком в долголетии его лидерства".

Самая популярная характеристика его стиля – делает самые точные ходы и почти всегда выбирает лучший из них. Система CAPS, которая определяет процент ходов, соответствующих проценту ходов шахматной машины, считает Карлсена самым точным шахматистом. По ее показателям, средняя точность его хода – 85,26%.

Напоминает музыканта-виртуоза с абсолютным слухом

Карлсен глубокого видит игру и тактические схемы, просчитывая комбинации на 7-12 ходов вперед. Плюс интуиция. И психология – он хладнокровный и терпеливый. Чаще всего избегает рисков (в отличие от того же Каспарова). Делает очень надежные и выжидательные ходы, не открывая преждевременно позицию и не создавая уязвимости. Если соперник делает неточный ход – Карлсен сразу хватает ослабленную позицию и не отпускает до конца партии.

Он сам подтверждает: "Все знают, что больше всего я ценю предотвращение контригры соперника".

Еще один важный скилл Магнуса – память. Она тоже имеет большее влияние на шахматный уровень.

У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из "Гарри Поттера" по ферзю.

Что о Карлсене говорят другие гроссмейстеры:

Гарри Каспаров: "По способности чувствовать гармонию на шахматной доске он напоминает музыканта-виртуоза с абсолютным слухом. И он способен правильно оценить любую позицию – до него такой навык был только у Карпова".

Вишванатан Ананд: "У Магнуса невероятное врожденное чутье. Большинство идей приходит ему в голову совершенно естественно. Он также очень гибок, знает все структуры и может играть практически на любой позиции. Он может буквально все".

Владимир Крамник: "Отличная физическая форма Карлсена – большой фактор в его пользу. Она предотвращает психологические провалы, что позволяет ему поддерживать высокий уровень игры в длительных матчах и в конце турниров, когда уровень энергии игроков падает".

Левон Аронян: "Главный секрет Магнуса – его хладнокровие и отсутствие рефлексий после ошибок во время игры".

Джон Спилман: "Он всегда играет спокойно и методично – и этим выбивает соперников из равновесия. Дисбалансирует их своим невероятным балансом. Заставляет совершать ошибки. Еще важно, что он играет без страха, будто совсем не волнуясь. Это делает его монстром".

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Свен Магнус Эен Карлсен - норвежский шахматный гроссмейстер, лидер мирового рейтинга. С 2013 года - действующий чемпион мира по шахматам.
Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004-го, тогда ему было 13 лет, 4 месяца и 27 дней. Третий самый молодой гроссмейстер в истории.

В рейтинг-листе ФИДЕ за июнь 2020 года у него рейтинг Эло - 2863. Непрерывно возглавлянт его с июля 2011-го.

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Дата
12
декабря

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