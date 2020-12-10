Чемпион Бельгии отказался от игрока сборной Украины

Эдуард Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года. Фото: УАФ

Чемпион Бельгии "Брюгге" не рассчитывает на защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

"Брюгге" не будет выкупать контракт защитника у "Шахтера" по окончании сезона, сообщает Het Laatste Nieuws.

Изъятие украинском в матче группового этапа Лиги чемпионов против Лацио стало решающим в судьбе Соболя в бельгийском клубе.

Украинец выступает в Бельгии уже второй сезон, и оба - на правах аренды. Летом 2020 бельгийский клуб имел возможность выкупить Соболя за 4 млн евро, однако отказался от этого.

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В текущем сезоне Эдуард Соболь провел 17 матчей в составе "Брюгге", в которых сделал 3 ассиста. В активе игрока 18 матчей за сборную Украины.