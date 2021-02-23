"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов

Оливье Жиру 5 лет выступал в АПЛ. Фото: Reuters

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Атлетико" минимально уступил "Челси" - 0:1. Что нужно знать об игре?

Матч состоялся на нейтральном поле. Из-за карантина "Челси" не смог добраться в Испанию. Поэтому "Атлетико" принимал соперника в Бухаресте.

"Атлетико" имел кадровые проблемы. Яник Карраско и Эктор Эррера не могли играть из-за положительных тестов на коронавирус. Только вернулся после болезни Тома Лемар. "Матрасникам" не хватило ни физических сил, ни скамейки запасных.

Команды по-разному построили свою игру. "Челси" пытался доминировать на поле, контролировать мяч, играть 1-м номером. "Атлетико" выбрал построение игры 2-м номером через быстрый выход из обороны.

Когда нужно было отыгрываться, то атака испанцев выглядела совсем беззубо

VAR спас гол-красавец. Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил красивым ударом через себя. Лайнсмен зафиксировал офсайд, но VAR позволил рассчитать гол.

"Челси" заслужил победу. Англичане выглядели убедительнее на протяжении всего матча. Не хватило последнего паса для лучшей результативности.

"Атлетико" разочаровал. За весь матч команда Диего Симеоне не смогла создать что-то острое у ворот соперника. Когда нужно было отыгрываться, то атака испанцев выглядела совсем беззубо. Контроль мяча в середине поля без продвижения к воротам соперника.

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В другом матче "Бавария" разгромила в гостях "Лацио" 4:1. Ответные-матчи состоятся 17 марта. В предыдущих матчах стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Барселону" 4:1, "Ливерпуль" переиграл "Лейпциг" -2:0, "Ювентус" проиграл "Порту" -1:2, а "Боруссия" Дортмунд оказалась сильнее "Севильи" - 3:2.