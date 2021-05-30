"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Кай Хаверц стал злым гением "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Лондонский "Челси" выиграл финальный поединок Лиги чемпионов. В Порту подопечные Тухеля переиграли "Манчестер Сити" - 1:0. Единственный гол на 43-ей минуте забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Лондонцы тактически связали титулованных соперников и позволили создать лишь пару моментов. В тоже время сами в первой половине игры реализовали свою возможность.

Шансы команды из Манчестера ухудшились после того, как Рюдигер выбил из игры Кевина Де Брейне. "Челси" спокойно довел дело до победы - 1:0

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Две манчестерские команды играли в нынешних финалах еврокубков и обе проиграли. "Юнайтед" в серии пенальти уступили "Вильярреалу", а "Сити" проиграли "Челси". Лондонцы во второй раз выиграли трофей.