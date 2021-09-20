"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии

Томас Тухель второй сезон возглавляет "Челси". Фото: Gettyimages.com

В матче пятого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях разгромил "Тоттенхэм" - 3:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды были активными и имели свои моменты.

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Все решило начало второго тайма. Тиагу Силва отличился после подачи углового. Быстро Н'Голо Канте удвоил преимущество команды Томаса Тухеля. Французу помог рикошет послед дальнего удара, а поставил точку в матче Антонио Рюдегер уже в конце матча.

Разгромная победа позволила "Челси" стать лидером АПЛ. Команда Тухеля по дополнительным показателям опережает "Ливерпуль". "Тоттенхэм" идет на седьмом месте.

Другой фаворит АПЛ "Манчестер Сити" потерял очки. "Горожане" не смогли победить "Саутгемптон" 1:1. Игрок сборной Украины Александр Зинченко участия в матче не принимал из-за травмы.