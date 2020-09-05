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суббота, 05 сентября 2020 10:15

"Челси" объявил о приобретении самого талантливого немецкого футболиста

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&quot;Челси&quot; объявил о приобретении самого талантливого немецкого футболиста
Кай Хавертц считается самым большим талантом немецкого футбола. Фото: Bayer04

Лондонский "Челси" завершил сделку по приобретению второго игрока немецкой сборной этим летом – Кай Хаверц подписал контракт сроком на пять лет.

Трансфер молодого и перспективного атакующего полузащитника из леверкузенского "Байера" последовал за приобретением Тимо Вернера у другого немецкого клуба, "РБ Лейпцига", и стал дополнением к переходам Хакима Зиеша, Бена Чилуэлла и Тьяго Силвы.

- Я очень счастлив и горд оказаться здесь. Для меня выступления за такой большой клуб, как "Челси", – это осуществление мечты, и я с нетерпением жду, когда встречусь со всеми игроками и тренерами. Да, я очень рад быть здесь! - цитирует Хаверца официальный сайт "Челси".

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Согласно неофициальной информации, сумма сделки составила 72 млн фунтов – около 80 миллионов евро.

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