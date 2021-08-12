"Челси" купил Лукаку за €115 млн

Ромелу Лукаку восемь лет играл в АПЛ. Фото: REUTERS

Форвард сборной Бельгии 28-летний Ромелу Лукаку стал игроком "Челси".

Английский клуб заплатил "Интеру" €115 млн за трансфер футболиста, сообщает официальный сайт "Челси".

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Соглашение рассчитано на пять лет до лета 2026 года. Зарплата нападающего составит €12 млн в год.

Лукаку провел в "Интере" два сезона, забив за 72 матча в Серии А 47 голов. Этой весной он выиграл с клубом чемпионат Италии.

Лукаку уже выступал за "Челси". Он принадлежал клуба с 2011 по 2014 год, однако два сезона за это время провел в аренде в "Вест Бромвич" и "Эвертон". Лукаку стал звездой в составе "МЮ", откуда перебрался в Италию.